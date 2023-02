TuttoSport – Napoli | il club riscatterà Giovanni Simeone per 18 milioni

(Di venerdì 3 febbraio 2023), attaccante del, è una delle grandi rivelazioni di questo campionato. Il giocatore, infatti, sta disputando delle ottime partite con buoni risultati, per questo Aurelio De Laurentiis è pronto a riscattarlo. Ne parla il quotidianonell’edizione odierna. Numeri ottimi Nella scorsa stagione,ha totalizzato 17 reti con il Verona mentre L'articolo

Ilnon vuole lasciarsi scappare il suo bomber di scorta. Secondo il quotidiano, il club azzurro avrebbe infatti deciso sin da ora di esercitare il riscatto per il Cholito Simeone con il ...La stessa mole dell'attaccante del, da qui è infatti stato ribattezzato Osimhen. Nei mesi invernali, per le basse temperature del mare, le Caretta Caretta rischiano di annegare o di morire per ...

Cremonese, Napoli e Argentina: l’incredibile statistica e la storia che si ripete Tuttosport

TUTTOSPORT - Il Napoli ha scelto Hojlund come eventuale sostituto di Osimhen AreaNapoli.it

Tuttosport - Ricordate Napoli-Verona Ci fu scontro ADL-squadra per i premi, il retroscena Tutto Napoli

Napoli, Spalletti lancia un appello ai tifosi Tuttosport

Simeone-Napoli, TuttoSport: 'ADL lo riscatterà per 18 milioni' AreaNapoli.it

Giovanni Simeone verrà riscattato dal Napoli. Lo annuncia il quotidiano Tuttosport oggi in edicola: "Il Cholito ha dimostrato quanto il Napoli abbia fiuto nella scelta dei calciatori da prendere ed a ...Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli avrebbe deciso di riscattare Giovanni Simeone, attaccante azzurro, al termine della stagione: “Aurelio de Laurentiis ha già deciso quale sarà il ...