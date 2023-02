Tumore al polmone | l' allarme del chirurgo | Troppi ospedali fanno pochi interventi | così la sopravvivenza si abbassa

(Di venerdì 3 febbraio 2023) In Italia, in 101 centri si effettuano meno di 50 operazioni l'anno. Lorenzo Spaggiari dello Ieo di Milano avverte: "Nelle piccole strutture la mortalità è più alta. Bisogna creare poche unità specializzate in tutto il Paese, concentrare l'attività permette anche di risolvere i...

anni sottoposta all'asportazione in urgenza di un voluminoso e raro di origine mesenchimale del torace che occupava per intero la cavità pleurica destra con relativa compressione del. La neoplasia, un cosiddetto fibroso solitario della pleura, di origine mesenchimale, le occupava per intero la cavità pleurica destra, comprimendole il.

PALERMO – Asportato in urgenza raro tumore mesenchimale (Tumore Fibroso Solitario della Pleura) in sede toracica di circa 2 chili. Il caso: paziente di 70 anni sottoposta all’asportazione in urgenza d ...«Close the care gap». Ovvero: colmare il divario di cura. È questo il tema scelto per il World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro organizzata dall’Union for International Cancer ...