Trump in crisi con i donatori Gop

(Di venerdì 3 febbraio 2023) All’indomani del flop dei “suoi” candidati alle elezioni di metà mandato dello scorso novembre, molti storicidel Gop hanno deciso di non sostenere la corsa alla Casa Bianca dell’ex presidente Donald, in attesa della candidatura ufficiale dell’astro nascente del partito, il governatore della Florida Ron DeSantis. I mega-repubblicani Stephen Schwarzman e Thomas InsideOver.

... Cina, Europa) anche per effetto dei dazi di(2016). È in questo quadro, accelerato poi da pandemia e guerra, che scatta la corsa all'approvvigionamento: se ben ricordiamo, ladi ...E ancora: " Quando si verifica una, Core risponde immediatamente per colmare le lacune, ... Un bel danno d'immagine per Sean Penn, uno dei maggiori critici dell'ex presidente Donald

Biden: come Trump, peggio di Trump Tempi.it

Usa, Trump perde finanziatori - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Viviana Mazza: “De Santis è lo sfidante più insidioso per Trump” Nazione Futura

Ucraina: Trump all'attacco di Biden sulla gestione della crisi San Marino Rtv

Paradosso Trump: il suo ritorno sui social fa felici i democratici Tempi.it

Il pacchetto ultraprotezionista del presidente minaccia di rovinare l’industria dell’Ue e le sue relazioni con gli Usa. Bruxelles prepara le contromisure. Che però rischiano di far saltare anche il me ...Tutti vogliono che Donald Trump non si candidi alle presidenziali nel 2024 ... Secondo molti americani, invece, l'azione amministrativa di Biden ha disonorato gli Usa, dalla crisi dei confini al ...