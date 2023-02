Trionfo leghista | chi ha fatto l' affare | la riforma-capolavoro di Calderoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato il primo passo – di un percorso che non sarà breve – dellache dovrebbe portare a una maggiore autonomia delle Regioni rispetto allo Stato centrale. Il merito principale, indubbiamente, è di Matteo Salvini e della Lega che da anni – meglio dire da sempre – inseguono questo progetto con maggiore convinzione e determinazione dei suoi alleati. L'argomento non è tra quelli di semplice comprensione per la gente comune, in pratica l'autonomia differenziata – questo è il cuore della legge – permetterà a ogni Regione di sfruttare al meglio le proprie potenzialità e ampliare i suoi poteri su settori, per esempio la scuola, oggi di stretta competenza dello Stato. L'Italia, a differenza di quanto sostengono le opposizioni, resta e resterà una, indivisibile e solidale al suo interno. E non è vero che la possibilità delle ...