Treviglio | Serafina operata al seno a 102 anni | “Sta bene e ha chiesto una foto ai medici”

(Di venerdì 3 febbraio 2023). Un intervento che per l’età della paziente si può tranquillamente definire “eccezionale”. La scorsa settimana Tommaso Savio, responsabile della Breast Unit dell’Asst Bergamo Ovest, ha effettuato insieme alla sua équipe un intervento su un’arzilla signora di 102, questo il suo nome, è stataall’ospedale di-Caravaggio per un problema al. L’intervento, resosi necessario per salvaguardare la paziente ultracentenaria, ha avuto successo anche grazie all’ottima condizione di salute dell’ultracentenaria. “Il risultato è la dimostrazione che, ottimizzando le indicazioni, anche pazienti in età avanzata possono risolvere problemi che altrimenti determinerebbero un peggioramento della propria qualità della vita – spiegano dall’Asst Bergamo Ovest -. ...