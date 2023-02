Tramite amicizia di Alessandro Siani in sala a San Valentino | “Il tempo delle favole è finito”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 3 febbraio 2023)è il film che ci racconta, qui in veste sia di regista che di interprete. Al centro della storia vi è un sentimento che ha, forse, più nobiltà dell’amore stesso. Ma, questa volta, non porta sul grande schermo una favola, bensì una realtà, spesso amara, anche se in chiave comica. Si respira aria sanremese. Esi prepara nel raggiungere il Teatro Ariston del prossimo Festival della Canzone Italiana per presentare il suo nuovo film,, inper 01 Distribution dal 14 febbraio 2023 come ha raccontato oggi 3 febbraio durante la conferenza stampa di anteprima della pellicola. Il volto di Rai Cinema, Paolo Del Brocco ha detto la sua senza, apprezzando ...