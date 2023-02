Traffico Roma del 03-02-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto si sta in coda persul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra le uscite per l’ospedale Sant’Andrea e via Tiburtina in esterna code a tratti italease via Pontina e Tuscolana in via Prenestina all’altezza di via Ponte di Nona la polizia locale segnala incidente con rallentamenti prestare attenzione altri incidenti in viale Jonio in prossimità di via Alberto savinio in via della Magliana con le code in via delle Idrovore della Magliana in via Gregorio VII nelle vicinanze di via Della Cava Aurelia via Cristoforo Colomboin coda tra Viale dell’Umanesimo il raccordo anulare verso Pomezia lamentato tratto Urbano della A24 tra la tangenziale e Viale Palmiro Togliatti Verso il raccordo su via del Foro Italicoin coda tra la Farnesina e via dei Campi ...