Traffico Roma del 03-02-2023 ore 17 | 30

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare rallentamenti e code nel carreggiata interna per incidente ed anche perintenso tra gli svincoli cazzi hai Tiburtina carreggiata esterna e rallentamenti tra la via Cristoforo Colombo e via Tuscolana su via Delle foritalicoin coda tra la Farnesina e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni sul viadotto della Magliana la polizia locale segnala un incidente con larallentato in prossimità di via del Cappellaccio direzione Fiumicino intenso ilin via Appia Nuova tra l’appia Pignatelli è il raccordo anulare è trafficata via Aurelia tra il raccordo è via Aurelia Antica ilin queste ore sulle strade della capitale e sulla Cristoforo Colombo sempre chiusa la carreggiata laterale tra via ...