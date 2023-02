Traffico Roma del 03-02-2023 ore 16 | 30

(Di venerdì 3 febbraio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

La giornata di blocco totale delveicolare prevista per domenica 5 è stata posticipata al 26 febbraio 2023 , per garantire ... ha richiesto la decisione - condivisa con il Prefetto di- ......inquirenti inquadrarono l'omicidio del boss nella faida tra 'ndrine per il controllo del... un'assoluzione e una nuova condanna all'ergastolo della Corte di Assise in appello di. ...

Blocco traffico Roma, domenica ecologica 5 febbraio rinviata. La decisione del Campidoglio in vista delle regi ilmessaggero.it

Blocco traffico a Roma: la domenica ecologica del 5 febbraio slitta per le elezioni RomaToday

Traffico di Roma impazzito: le potature mandano in tilt Nomentana e Trastevere RomaToday

Incidente in tangenziale: chiusa la galleria. Traffico in tilt e code chilometriche RomaToday

Lazio: per garantire campagna a Roma slitta domenica senz'auto Virgilio

Posticipata la giornata di blocco del traffico veicolare al 26 febbraio per consentire lo svolgimento della campagna elettorale. Ultima data 26 marzo ...Da ieri e fino a fine lavori del cantiere, chiusura al traffico pedonale del marciapiedi lato Ferrovie Nord e restringimento della corsia di marcia adiacente ...