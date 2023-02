Traffico Roma del 03-02-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione per trovati non molti gli spostamenti registrati al momento sulla rete viaria cittadina sulla raccordo anulare permangono Tuttavia rallentamenti con code a tratti in esterna tra le uscite Laurentina Appia e Tuscolana in tangenziale coda all'altezza di Corso Francia in direzione di San Giovanni La causa una riduzione della sede stradale ci sono con una menti perintenso su Lungotevere de' Cenci ci troviamo a ridosso dell' Isola Tiberina all'ottavo Municipio Napoli sia locale Ci Segnala la chiusura della carreggiata laterale della Cristoforo Colombo 3 via Aristide Leonori via Accademia degli Agiati possibili ripercussioni