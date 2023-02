Traffico Roma del 03-02-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati in primo piano le difficoltà sulla tangenziale difficoltà dovute ad un incidente che sta provocando incolonnamenti a partire dalla Farnesina sino all’imbocco per la Nuova Circonvallazione interna in direzione quindi di San Giovanni per consentire i rilievi dell’incidente si è arresa quindi necessaria la chiusura aldella galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione San Giovanni per chi proviene dalla Salaria le deviazioni sono possibili all’uscita di viale Somalia oppure allo svincolo Batteria Nomentana inevitabili le ripercussioni sulle strade limitrofe altri volta nella zona di Monte Mario un incidente sta causando la chiusura della galleria Giovanni XXIII a scendere ovverosia da via della Pineta Sacchetti fino allo stadio Olimpico in direzione quindi Salaria chiusi tutti ...