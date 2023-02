Traffico Roma del 03-02-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati da Stefano Baiocchi difficoltà a lungo la tangenziale un incidente sta provocando incolonnamenti dalla Salaria fino all’imbocco per la Nuova Circonvallazione interna direzione quindi di San Giovanni La Galleria della Nuova Circonvallazione interna è chiusa da poco meno di un’ora in direzione San Giovanni Questo per consentire i rilievi dell’incidente per cui Salaria Trova le deviazioni all’uscita di viale Somalia Oppure lo svincolo Batteria Nomentana inevitabili le ripercussioni sulle strade limitrofe data allora abbiamo cose su tutte le consumare entrate in particolare sulla caccia e sulla Flaminia rispettivamente tra la Giustiniana Tomba di Nerone dall’albero al bivio di Tor di Quinto stessa situazione sulla Salaria con le code da Villa Spada alla tangenziale sul Raccordo Anulare carreggiata interna dal vivo con ...