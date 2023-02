Tra Sanremo | gli U2 e i Maneskin | ecco i miei nove brani dell’anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Inpunti random si parla di musica e di ciò che le gira intorno: aneddoti, curiosità, pettegolezzi, critiche e chi più ne ha più ne metta. In fondo al post, come consuetudine di questo blog – nato nel 2011 – troverete una playlist dida ascoltare gratuitamente sul mio canale personale di Spotify. Partiamo! 1. Parliamo dei. Che dire? Le vecchie ciabatte, come il sottoscritto, li hanno perculati fino all’altro ieri. “Questi” se ne escono con un disco più che onesto. Siamo sinceri, in ambito mainstream non gira molto di meglio. Le idee scarseggiano e tutto è stato fatto e rifatto. “I vecchi” – salvo qualche rarissima eccezione – non hanno più niente da dire. E così tocca guardare in basso e accorgersi che in fin dei conti ‘sti ragazzi la loro parte provano a farla. Restano distanti dagli ascolti ...