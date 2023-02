Totti-Blasi | quale accordo su Rolex e borse | ore decisive e bocche cucite

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sereno in vista? Negli ultimi giorni si sono susseguite le indiscrezioni su un possibile riavvicinamento tra Francescoed Ilary, ma per ora non è arrivata alcuna conferma ufficiale. E proprio nella giornata di venerdì si è chiusa dopo due ore l'udienza al tribunale civile di Roma (settima sezione) che vede contrapposti l'ex capitano della Roma e la conduttrice nel processo nato dalla vicenda della riappropriazione al possesso di scarpe, gioielli emossa dalla show girl nei confronti dell'ex calciatore che a sua volta chiede la restituzione dei. Al termine dell'udienza il difensore di Ilary, Alessandro Simeone (arrivato con lei e con l'altro legale Pompilia Rossi a bordo di una Range Rover), alle domande dei cronisti se è stato trovato un, ha risposto: «, siamo nelle mani ...

hanno lasciato la sede del tribunale a bordo delle rispettive auto senza fare dichiarazioni. .IL PUNTO -e lasi sono rivisti oggi in tribunale, davanti al giudice della settima sezione civile di Roma, Francesco Frettoni, durante la nuova udienza di quella che è stata ormai da ...

Ilary Blasi a Bologna gioca con la figlia Isabel Totti TGCOM

Ilary Blasi e Francesco Totti, pace (quasi) fatta: merito del fidanzato di lei Bastian… OGGI

Totti e Ilary pace fatta La separazione consensuale sempre più vicina: «Tutto merito di Bastian» (fidanzato d ilmessaggero.it

È durata due ore la terza udienza del caso che vede contrapposti Ilary Blasi e Francesco Totti. I due coniugi sono stati ascoltati dal giudice Francesco Frettoni per raccontare la propria versione dei ...Udienza alla sezione Civile legata a borse, gioielli e Rolex. Le prossime ore saranno importanti per capire se esistono i margini per raggiungere un accordo e chiudere il contenzioso in maniera pacifi ...