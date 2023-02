Torre del Greco | si aggrava la posizione della mamma che uccise il suo bambino

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) affogandolo in mare il 2 gennaio 2022 Il 2 gennaio 2022, adel, in provincia di Napoli, Adalgisa Gamba, 41 anni, fu accusata di aver ucciso il suodi appena due anni e mezzo. Il piccolo fu trovato privo di vita su una spiaggia didele secondo le ricostruzioni dei fatti, la donna era entrata in acqua portando con sé il piccolo, affogandolo. La Corte di Assise di Napoli ha disposto ora una perizia psichiatrica nei confrontidonna, che era già stata sottoposta, per due volte, a perizie con la finalità di accettare se fosse capace di intendere e volere al momento del fatto. Tuttavia, ladonna sembrarsi dopo l’analisi del cellulare, in cui emergerebbero dei messaggi inviati al ...