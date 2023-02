Azienda irremovibile: "Katia è". Fallito l'ultimo tentativo di mediazione, sindacati sul ... Pure Elly Schlein, una dei quattro candidati alla segreteria del Pd, sabato asi era ...Katia Pellegrino , lavoratrice e sindacalista dell'azienda Emmecitecnica di Leinì (), era stataal rientro dalla maternità. Dopo un serrato confronto con la Iulm l'azienda ha deciso di cancellare il suo licenziamento. Che, secondo Pellegrino, era stato l'atto ...

Torino, licenziata dopo la seconda maternità, ora può tornare al lavoro Vanity Fair Italia

Licenziata dopo la seconda maternità. Ma l’azienda nel Torinese fa dietrofront davanti ai sindacati: “Katia s… La Stampa

Torino, l’azienda cancella il licenziamento di Katia: “Soddisfatta, ma questo è solo il primo passo” La Stampa

Interrogazione Appendino su lavoratrice licenziata dopo maternità Agenzia askanews

Che lavoro fa Alice di Uomini e Donne Maria De Filippi le offre un ... Tag24

Torino è in quarta posizione con il 90,2% di gradimento, a pari merito con Brescia. La media italiana è dell’83,7%. Bari 73,6%), Napoli (70,5%) e Palermo (69,1%) sono invece in fondo alla classifica.LEINI. La Emmecitecnica di Leini ha deciso: non licenzierà più Katia Pellegrino, la segretaria di 39 anni che, giovedì scorso, aveva deciso di lasciare a casa dopo la seconda maternità. Un provvedimen ...