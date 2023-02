Tonfo di Federer | declino inarrestabile | chi gli toglie il primato in Svizzera

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Rogerin patria è considerato alla stregua di una divinità. E in effetti per ciò che ha rappresentato per il tennis mondiale è perlomeno comprensibile la sua reputazione. Ma c'è una piccola curiosità che indirettamente lo riguarda: da qualche giorno non è più lo svizzero più seguito al mondo su Instagram. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, con 11,4 milioni di follower Alisha Lehmann, calciatrice e influencer dell'Aston Villa, ha superato il maestro della racchetta fermo “soltanto” a 11,2 milioni di seguaci. Dal 2021 la ragazza gioca e segna nella squadra femminile dei “Villans”, nella FA Women's Super League. Ricopre il ruolo di attaccante, e ha continuamente ribadito che prima di essere una influencer è una calciatrice, e coltiva questo sogno fin da quando ha vestito per la prima volta la maglia del Konolfingen a 9 anni, società di un ...