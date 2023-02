Tim | l' offerta di Kkr mette fretta a Cdp La Cassa riunisce il cda il 23 2

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Pietro Labriola l'aveva detto in tempi non sospetti, il 7 luglio scorso durante il Capital Market Day, che Tim aveva per la rete un piano B (o C). Che consta nell'individuare un partner industriale che entri nella rete. Con un preciso obiettivo: abbattere il debito da oltre 32 miliardi lordi che grava le spalle di Tim. L'non vincolante di Kkr ha dunque un duplice valore: da una parte perdi dare finalmente un valore alla rete. Perché, come riferiscono fonti qualificate ad Affaritaliani.it, si tratta di una cifra "con il 2 davanti", compresa tra i 20 e i 24 miliardi. Cui si dovranno aggiungere ulteriori meccanismi di incentivazione.