Tim | l' offerta di Kkr mette fretta a Cdp | cda il 23 febbraio Ora la rete ha un valore Incognita Vivendi | gli sviluppi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Pietro Labriola l’aveva detto in tempi non sospetti, il 7 luglio scorso durante il Capital Market Day, che Tim aveva per laun piano B (o C). Che consta nell’individuare un partner industriale che entri nella. Con un preciso obiettivo: abbattere il debito da oltre 32 miliardi lordi che grava le spalle di Tim. L’non vincolante di Kkr ha dunque un duplice: da una parte perdi dare finalmente unalla. Perché, come riferiscono fonti qualificate ad Affaritaliani.it, si tratta di una cifra “con il 2 davanti”, compresa tra i 20 e i 24 miliardi. Cui si dovranno aggiungere ulteriori meccanismi di incentivazione. Segui su affaritaliani.it

A confermarlo il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando di, a proposito dell'non vincolante che il fondo Kkr ha inoltrato per NetCo. Giorgetti: studiamo i dettagli Entrando ...A Milano occhi ancora puntati su Telecom Italia( - 0,17%) dopo il rally della seduta precedente in scia all'ricevuta da KKR. Il Consiglio di Amministrazione del gruppo telefonico, ...

Tim: cda si riaggiorna il 24 febbraio su offerta Kkr Il Sole 24 ORE

Il fondo statunitense KKR ha presentato un’offerta per acquistare una quota della rete di Tim Il Post

Tim: Giorgetti, studiamo i dettagli dell'offerta Kkr - Ultima Ora Agenzia ANSA

Perché l’offerta di Kkr su Tim potrebbe non dispiacere al governo Il Foglio

Tim: ricevuta da Kkr un'offerta non vincolante d'acquisto per Netco RaiNews

Scopri come avere una connessione Internet Casa a meno di 20 euro per navigare alla massima velocità sulla fibra ottica o in FWA a febbraio. Tutte le offerte di febbraio Avere una connessione Internet ...A confermarlo il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando di Tim, a proposito dell’offerta non vincolante che il fondo Kkr ha inoltrato per NetCo. Entrando più in modo diretto a parlare ...