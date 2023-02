Ti ricordi… Oleh Protasov | era considerato il miglior attaccante al mondo insieme a Van Basten

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) A quattro anni quando tuo padre ti porta a spasso mano nella mano è una festa: ed è una festa stare accanto al vecchio Meteor a vedere la squadra della tua città, il Dnepr, con in panchina quel giovane allenatore che sembra un po’ matto e che tutti chiamano “Colonnello”. Poi il Dnepr, che sogna di partecipare per la prima volta alla Vissaya Liga, la massima serie sovietica, fa gol: tutti si abbracciano, gridano, saltano ed è allora cheValerijovycdecide che un giorno a farli saltare e abbracciarsi ci penserà lui. A 12 anni è nelle giovanili del Dnepr, guarda da vicino il colonnello Lobanovskij portare la squadra in massima serie. A sedici anni è al torneo giovanile di Vitebsk, e con un suo compagno che gli starà accanto praticamente per tutta la carriera, Hennadij Lytovcenko, fa impazzire la difesa della Dinamo Mosca. A guardare la gara ...