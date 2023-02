Thomas Bricca | palloncini bianchi e striscioni in piazza ad Alatri per ricordare il 18enne | “Rideremo col tuo stesso sorriso”

(Di venerdì 3 febbraio 2023)liberati in cielo, magliette e. Decine di ragazzi e ragazze si sono ritrovati adper una manifestazione in memoria di, l’amico ucciso in un agguato. Accanto alla scalinata dove il giovane è stato colpito in testa da un colpo di pistola, gli amici e le amiche – visibilmente commossi – hanno voluto rendere omaggio al 19enne con alcuni mazzi di fiori e indossando una t-shirt con l’immagine die la scritta “sarai l’angelo che veglierà su di noi”. Inanche uno striscione: “con il tuo”. Alla manifestazione era presente anche l’avvocato Marilena Colagiacomo, legale dei genitori della vittima: “, ci ...

