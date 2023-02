Thomas Bricca | lo strazio del padre | ' Speravo in un miracolo | lui non c' entrava niente'

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Gli amici chiedono giustizia per il 18enne ucciso da un colpo di pistola ad Alatri. Il papà: 'Non vogliamo vendetta, che la sua morte serva da ...

Gli amici chiedono giustizia per il 18enne ucciso da un colpo di pistola ad Alatri. Il papà: 'Non vogliamo vendetta, che la sua morte serva da ..."Siamo distrutti dal dolore, mio figlio non c'entrava proprio niente". Queste le parole di Paolo, il papà di- il 19enne ucciso a colpi di pistola ad Alatri - , durante la manifestazione che si è tenuta oggi nella piazza centrale del comune ciociaro. "Abbiamo pregato tanto perché ...

Alatri, i genitori di Thomas Bricca: «Volevamo donare gli organi dopo la sua morte, ma lui ha detto di no» Open

Thomas Bricca ucciso per errore, l’obiettivo del killer era un marocchino ilmessaggero.it

Omicidio Alatri, il papà di Thomas Bricca: "Mio figlio non c'entrava niente" TGCOM

Thomas Bricca, centinaia di persone alla manifestazione non autorizzata. Il padre: "Vogliamo giustizia, non v… Repubblica Roma

Thomas Bricca, palloncini bianchi e striscioni in piazza ad Alatri per ricordare il 18enne: “Rideremo… Il Fatto Quotidiano

Gli amici chiedono giustizia per il 18enne ucciso da un colpo di pistola ad Alatri. Il papà: "Non vogliamo vendetta, che la sua morte serva da esempio" ...L'incarico per l'esame autoptico sarà conferito alle 11 presso la procura di Roma al consulente medico legale Giorgio Bolino dell’Università Sapienza ...