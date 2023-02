The voice senior | Fosca Innocenti o i mercenari 3? La tv del 3 febbraio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Per la prima serata in tv, venerdì 3su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The”, condotto da Antonella Clerici. Il programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Quattro coach, superstar del panorama musicale, hanno conquistato i loro cantanti preferiti e formato le squadre dei talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Senza lasciare traccia”: dal passato di Knight torna l’ex fidanzato Gage Winchester, agente del Servizio Investigativo dei Parchi Nazionali, che collabora alle indagini sull’omicidio di un sottufficiale. RaiTre alle 21.20 proporrà “Quei due: Edda e ...

Si è appena conclusa l'edizione 2023 diGeorgia , che assurge anche a selezione nazionale per l'Eurovision di Liverpool. Eurovision 2023: Iru Khechanovi per la Georgia A vincerla è Iru Khechanovi, un'artista già nota al pubblico ......introdurre i protagonisti e il relativo background ci si affidi per buona parte al fastidioso... Come vi abbiamo raccontato nella recensione diMisfits, ci troviamo di fronte ad una produzione ...

VIDEO Giulia, stella delle notti musicali friulane, incanta la giuria di The Voice Senior UdineToday

La triestina Giulia Crocini presa a 'The Voice Senior'! La sua musica rapisce i Ricchi e Poveri triestecafe.it

Gigi D'Alessio al piano con l'89enne siciliano Ninni lo casto, il concorrente più senior di The Voice ilmessaggero.it

Iru Khechanovi succederà ai Circus Mircus alla Liverpool Arena. L'artista ha vinto The Voice of Georgia e rappresenterà il Paese all'Eurovision 2023 ...La terza puntata di The Voice Senior 2023 si è appena conclusa, e tanti sono stati i talenti over che si sono esibiti sul palco di Rai 1. Alla guida del talent show, come sempre, Antonella Clerici,… ...