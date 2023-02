The Voice Senior 2023 | le anticipazioni della quarta puntata del 3 febbraio

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) . Giudici, coach, concorrenti e ospiti Questa sera, venerdì 3, su Rai 1 va in onda ladi The, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici e giunto alla terza edizione. Il programma premia le più belle voci over 60 del Paese. Previste sette nuove puntate, ogni venerdì in prima serata dalle 21.25. In giuria c’è una grande new entry: I Ricchi e Poveri. La coppia formata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu entra far parte del team dei coach di Theinsieme ai confermatissimi Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Ma vediamo insieme ledi oggi, 3 ...