The Palace | Kate Winslet nella prima foto della serie HBO diretta da Stephen Frears

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 febbraio 2023) HBO ha svelato laimmagine ufficiale dilimitata Thedae creata dal co-autore di Succession. HBO ha diffuso laimmagine dilimitata The. Lo show "racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno regime europeo mentre inizia a disfarsi", come rivela la sinossi ufficiale.dae Jessica Hobbs, la nuovaè interpretata anche da Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant. Will Tracy, co-autore ...