The Beatles | un mito lungo 60 anni Con Please please me scrivevano la Storia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Quindici ore di lavoro matto e disperatissimo per registrare il loro primo album. Fin dagli esordi ladeiè da record. L'11 febbraio 1963, esattamente 60fa, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr (a cui si aggiunse Andy White) si chiusero negli studi di registrazione londinesi di Abbey Road per registrare «me», 14 canzoni che segnarono il debutto assoluto nel mondo dei long playing. Il disco costituì una vera novità dal momento che, all'epoca, i cantanti raramente componevano i brani dei loro album e i 33 giri erano costruiti prevalentemente rilanciando un singolo di successo accompagnato da materiale riempitivo di mediocre fattura. «...

... l'intero paese è pronto ad ospitare...un carnevale reale! 'Carnival saveQueen' è infatti il ... artisti londinesi a spasso per il paese quali i, baronetti reali nominati proprio da ...Luca Perasi, che di McCartney è il massimo esperto (non solo) italiano, osserva inoltre che difficilmente l'exdarebbe il nome "End" a un tour. Insomma, aspettate a mettere da parte i ...

The Beatles e "Please please me", un mito lungo 60 anni Il Tempo

“E qualcosa rimane 2023”, Spettacolo “The beatles, 4 fantastici ragazzi: i Fab Four!” al cinema Rex PadovaOggi

A Fratta Terme di scena il mito dei Beatles per i Pomeriggi del Bicchiere con lo spettacolo dei Miscellanea Beat ForlìToday

Nasce la prima rivista accademica dedicata ai Beatles laRegione

Paul McCartney è stato quasi investito da un'auto mentre ricreava la ... Movieplayer

Quindici ore di lavoro matto e disperatissimo per registrare il loro primo album. Fin dagli esordi la storia dei Beatles è da record.Uscirà in contemporanea mondiale, il prossimo 13 giugno, il libro di fotografie inedite scattate da Paul McCartney, l’ex cantante dei Beatles con il “vizio” dello scatto. Si intitolerà 1964: Eyes Of ...