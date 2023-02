È solo il secondo giorno udinese per Florian, ma il nuovo attaccante bianconero ha già avuto l'occasione per incontrare la leggenda del club: Totò Di Natale. È successo all'Ancona 2, ristorante della zona nord della città, quartier ...È solo il secondo giorno udinese per Florian, ma il nuovo attaccante bianconero ha già avuto l'occasione per incontrare la leggenda del club: Totò Di Natale. È successo all'Ancona 2, ristorante della zona nord della città, quartier ...

Thauvin incontra subito Di Natale ed è già pronto a prendersi l’Udinese La Gazzetta dello Sport

Notizie Udinese – Thauvin subito in campo / Verso il Torino Mondo Udinese

Udinese-Verona / Sottil nel pre: “Pereyra out. Thauvin arriva in settimana” Mondo Udinese

FLASH – Lukic e Traorè, addio a un passo! Sabiri, Milik, Makengo e un nuovo acquisto per la Roma SOS Fanta

Mercato Udinese – Un voto al mercato bianconero: le operazioni in entrata Mondo Udinese

Il nuovo attaccante dei friulani sarà convocato per la gara col Torino: “Ho detto sì perché sento la fiducia. Fisicamente sto bene. Ho fatto la preparazione con il Tigres, ma ho giocato poco” ...Florian Thauvin si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese, dopo aver superato le visite mediche con il club friulano. Firma prevista.