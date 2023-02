Ternana | Bandecchi choc | «Vendo perché mi sono rotto i coglioni»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Stefano, presidente della, ha parlato della cessione del club. Ecco le sue dichiarazioni durante la puntata di “Piazza Pulita” Stefano, presidente della, ha parlato della cessione del club. Ecco le sue dichiarazioni durante la puntata di “Piazza Pulita” in onda su La 7. PAROLE – «mi. Resterò qui e faremo quello che dovremo fare, anche lo stadio e la clinica, non vi preoccupate. Ho chiesto di rimanere con il 15%,è sempre in questa. Io sindaco di Terni? Se i ternaniintelligenti votano per me,io gliela posso ribaltare questa città e farla diventare la più ...

Poi negli spogliatoi: "Ho chiesto di rimanere con il 15%,è sempre in questa"."Se i ternani sono intelligenti votano per me. Nuovo Berlusconi un cazzo" Il 'caso' ..." Perché vende la"Perché laè l'unica attività che non potrà riportare indietro soldi all'Università Niccolò Cusano ", ha spiegato. - Lei in passato è stato fascista "Non ...

Bandecchi a tutto campo La7

Bandecchi: "Vi spiego perché vendo la Ternana. Ma chiedo di restare col 15% delle quote" TUTTO mercato WEB

Bandecchi a "Piazza Pulita": "la Ternana la vendiamo perché non porta soldi alla Unicusano da reinvestire". "Con me ... Terni in rete

«Finanza gestapo, se Terni mi vota la ribalto ‘sta città»: Bandecchi show su La7 Umbria 24 News

Rassegna Stampa - Messaggero - Bandecchi la sfida dei progetti TernanaNews

Stefano Bandecchi Una specie di Marchese del Grillo “de noandri”: “Io so’ io e voi…”. Un proclama dietro l’altro, un’invettiva di seguito all’altra con bersagli variegati. Dal 2019 presidente della s ..."Quindi la Ternana la vende "Si ed il motivo è molto semplice". Queste le parole di Stefano Bandecchi, ospite della trasmissione "Piazza Pulita" in onda su La7, alla domanda del conduttore e ...