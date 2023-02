Tennis | Paolo Bertolucci | “A Sinner certi colpi in tensione non vengono automatici Berrettini sull’erba…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Siamo solo al prologo, ma se il buongiorno si vede dal mattino… La sensazione è un po’ questa se si pensa all’esito degli Australian Open 2023 in ambito maschile. Si fa un gran parlare di cambio della guardia, della Next Gen al potere, e alla fine c’è sempre Novak Djokovic a trionfare: 10° titolo a Melbourne per lui e 22° Slam. Risultato: raggiunto Rafael Nadal in vetta alla classifica dei vincitori Major in ambito maschile e ritorno al vertice del ranking ATP, scalzando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Cambiare tutto per non cambiare niente e in uno scenario “gattopardiano” ilitaliano non è uscito benissimo, specie se si considerano le ultime apparizioni. Il migliore è stato Jannik, giunto agli ottavi di finale e piegato in cinque set dal greco Stefanos Tsitsipas, finalista del torneo. Decisamente male è andata a Matteo ...