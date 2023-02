Tennis | in Coppa Davis Zverev batte Wawrinka | Germania-Svizzera 1-1

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Treviri, 3 feb. -(Adnkronos/Dpa) - E' parità 1 a 1 franel girone di qualificazione delladopo che il campione olimpico Alexanderha battuto Stan, 6-4, 6-1, in 1 ora e 36 minuti dopo che Marc-Andrea Hüsler aveva portato gli ospiti elvetici in vantaggiondo Oscar Otte per 2-6, 6-2, 6-4.ha conquistato un break nel decimo gioco per aggiudicarsi il set di apertura e poi ha vinto gli ultimi cinque giochi conquistando la vittoria al quinto match point. "Sono molto orgoglioso di essere in campo qui. Questo è lo scopo della. Spero che in futuro potremo anche giocare le semifinali e la finale davanti al pubblico di casa", ha detto. ...

L'idea di fare una specie didel Mondo delnon poteva funzionare. Il pubblico non ha risposto. È un fallimento totale. Non è stato nemmeno trasmesso sui grandi canali in Francia" . Quest'......dipiù titolata nell'albo d'oro delle manifestazione dedicate alle rappresentative dei vari Paesi sparsi nel mondo, sia in campo maschile che in quello femminile, con i 32 successi in...

Alexander Zverev è stato uno dei tennisti più critici nei confronti della rivoluzione operata dal Gruppo Kosmos per trasformare la Coppa Davis. Il tedesco aveva addirittura deciso di non partecipare p ...Prestazione opaca per Fucsovics che commette troppi errori e si fa travolgere dal tennis del giovane francese Non comincia nel migliore dei modi la Coppa Davis per la Franica, sconfitta nel primo sing ...