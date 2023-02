Tempi duri per Cairo | l' assemblea di redazione di La7 annuncia lo sciopero

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Situazione tesa all'interno di La7. L'dei giornalisti della rete di proprietà di Urbanoha affidato - come riferisce il portale Professionereporter - al Comitato di“cinque giorni die ha rinnovato il mandato a riproporre all'azienda il confronto, con l'assistenza di Fnsi e Associazioni regionali. Sul tavolo, temi economici e che riguardano l'organico. Ma anche accordi che l'azienda vuole prendere per diffondere su altri mezzi il lavoro della”. In particolare i giornalisti chiede che vengano definiti alcuni punti: “Superamento dei contenziosi, adeguamento dell'organico, con sostituzione dei giornalisti in uscita e stabilizzazione dei precari, corretta applicazione del Contratto nazionale e degli Accordi integrativi aziendali, adeguamento delle ...