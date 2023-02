Taranto | tre donne morte e un ferito grave in uno scontro frontale tra un’auto e un furgone

Leggi su open.online

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sono trele vittime di unincidente stradale avvenuto tra Laterza e Castellaneta, nel Tarantino, sulla statale 7 che collega i due comuni sul versante occidentale della città Monica. Un uomo è rimastoe le sue condizioni sono considerate molto serie dopo il suo, un Fiat Fiorino, si è scontrato frontalmente con l’Alfa Romeo su cui erano a bordo le tre vittime, tutte di Laterza. Foto copertina da viviwebtv.it su Open Leggi anche: Incidente a Fonte Nuova, il racconto del sopravvissuto: «Volevamo guidare tutta la notte» Ferrara, l’investimento in bici dove morì un 15enne: il 17enne sopravvissuto multato per 26 euro Lomortale poi la fuga sui sentieri delle Marmore: fermato un 24enne per l’incidente mortale a Terni L'articolo proviene da Open.