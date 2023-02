Tajani | a luglio vertice a Roma sull’alimentazione nel mondo

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 3 febbraio 2023) caption id="attachment 338061" align="alignleft" width="150" Il ministro degli Esteri Antonioe la vicesegretaria generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed/captionIl ministro degli Esteri Antonioha incontrato alla Farnesina la vicesegretaria generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed per concordare con lei il summit internazionale sui sistemi alimentari. E' stato stabilito che l'evento si terrà atra il 24 e il 26: si tratterà del seguito delsui sistemi alimentari di New York, che era stato preceduto da una "preparazione" che era stata organizzata proprio anell'estate 2021. Nella Capitale per l'occasione arriveranno capi di Stato e di governo e ministri dei 193 Paesi membri dell'Onu.Incontro con la Vice Segretaria Generale ONU ...