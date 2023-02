Stuprava e picchiava la compagna e le 4 figlie | condannato a 20 anni

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ha sottoposto lae le quattroa ogni genere di violenza, anche sessuale, per 18. Finalmente, l’orrore è finito con la condanna a 20di carcere per un “padre padrone” di 43. Ha costretto una dellea “mangiare per terra, senza posate, come un animale”. E ancora, ha stretto un “sacchetto di plastica” in testa alla. Le violenze sono state commesse tra il 2003 e il 2021. L’uomo è in carcere da dicembre 2021. Ma la condanna emessa dalla nona sezione penale del Tribunale di Milano è arrivata oggi, 3 febbraio. Il 43enne, lae lehanno vissuto per 18tra Napoli e Milano. Ma le violenze non si sono mai fermate.