Studio italiano | antidiabetici ritardano Parkinson di 6 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – I farmaci anti-diabetel’insorgenza del. Una ricerca condotta su 8mila pazienti dal Centroismi dell’Asst Gaetano Pini-Cto di Milano, con il contributo delle Fondazione Grigioni per il morbo di, ha mostrato che questa patologia si manifesta mediamente 6dopo nei pazienti che assumono farmaci contro il diabete. La ricerca, pubblicata sul ‘Journal of Neurology’, getta le basi per lo sviluppo di nuove terapie neuro-protettive. Si stima che in Italia le persone affette dal morbo disiano circa 450mila, e in costante aumento (erano 230mila nel 1990). “Losuggerisce una proprietà neuro-protettiva dei farmaci anti-diabetici e apre alla prospettiva di somministrare ...