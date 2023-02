Stich | «I tennisti di oggi sono piagnucoloni | e pensano troppo ai soldi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Idi”. Lo dice Michaelin un’intervista alla Faz. Il tedesco contraltare di Boris Becker è rimasto un tradizionalista. Difende il vecchio format della Coppa Davis, e spiega perché la nuova generazione dinon è pronta a fare troppi sacrifici solo per il blasone della competizione a squadre. “Le diverse superfici nonpiù così diverse – dice – Tutto è convergente in termini di velocità. Ecco perché la generazione digioca per lo più un tennis molto simile. Tutto è atletico, dinamico, gran parte della linea di fondo.state proprio le differenze a rendere il tennis e la Coppa Davis così speciali. Ricordo solo il match tra Michael Westphal e Tomas Smid nel 1985 quando il campo si ...