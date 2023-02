Stenmark | La mia vita da record | tra il tabù della libera e l' amore per l' Italia  

Leggi su agi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) AGI - "Non pratico più lo sci alpino, le piste sono troppo affollate e così diventa difficile esprimere la mia sciata. Soffro di mal di schiena, meglio lo sci di fondo, è più tranquillo e poi vivo un maggior senso di libertà. L'? Tanti bellissimi ricordi, le persone sono fantastiche e poi amo tutta la cucinana". Ingemar, leggenda vivente dello sci alpino, si racconta in un'intervista all'AGI dalla sua casa nei pressi di Stoccolma: daldiscesaal suodi 86 vittorie in Coppa del mondo che Mikaela Shiffrin potrebbe presto eguagliare. 'Re Ingo' il 18 marzo compirà 67 anni e ne sono trascorsi 34 dall'ultima gara disputata: è lo sciatore più vincentestoria in Coppa del mondo con ben 86 vittorie in due ...