(Di venerdì 3 febbraio 2023) ll Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha stanziato 2,5diper l’di trasmissione al nuovo standard trasmissivo, DVB-T2, ai fini di garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi ai cittadini dei territori che non rientrano nelle zone di coordinamento radioelettrico internazionale.Le zone interessate comprendono tutti i comuni delle province di: Potenza, Vibo Valentia, Aquila, Avellino, Benevento, Salerno, Parma, Reggio Emilia, Frosinone, Rieti, Brescia, Isernia, Asti, Nuoro, Ogliastra, Messina, Palermo, Arezzo, Pistoia, Trento, Perugia,...

... ha aggiunto Boone 2023 - 02 - 03 13:01:28 Appropriazione indebita di 120di grvinia ... 'Secondo le indagini, gli indagati, avendo ricevuto i fondidal ministero della Difesa ucraino ...Ottodi euro sonoa sostegno di progetti delle imprese, duesono riservati a progetti di sistema del distretto. Le agevolazioni concesse sono suddivise tra programmi di ...

Maltempo, stanziati dal Governo 16 milioni per l'Emilia-Romagna Corriere Cesenate

Danni maltempo, Buonguerrieri: “Stanziati 16 milioni ... Livingcesenatico

Maltempo: il Governo stanzia 16 milioni per l'Emilia-Romagna San Marino Rtv

Trasversale delle Serre: stanziati 263 milioni, accelerazione sui lavori Eco della Locride

Nuova tv digitale, stanziati 2,5 milioni per i comuni non coperti: c'è anche la provincia di Palermo Virgilio

Stanziati 2,5 milioni di euro per adeguamento degli impianti al DVB-T2, ll Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha stanziato 2,5 milioni di euro per ...Stanziati 2,5 milioni di euro per l’adeguamento degli impianti al DVB-T2, ll Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha stanziato 2,5 milioni di euro p ...