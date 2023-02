Stanotte ho Sognato la Vittoria del Fortuna Sittard | CM Scommesse e le Nostre Scommesse

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il Chelsea è in fiamme! Nel primo tempo delle partite in casa, i blues londinesi hanno segnato in media quattro reti. Nessuna squadra della Premier League ha fatto peggio dei Southampton, che stanno lottando per non retrocedere in Championship. La X primo tempo della sfida odierna con il Fulham è una grande opportunità. Il no-gol è uscito da quattro scontri diretti a Stamford Bridge. In Liga, quando vanno in campo l’Athletic Bilbao oppure il Cadice, si finisce sempre con un risultato Under. La quota è così allettante che sarebbe un vero peccato non approfittarne! Passiamo ora alla Bundesliga 2, dovesi gioca Paderborn-Dusseldorf. I padroni di casa hanno appena perso una partita assurda di Coppa di Germania contro lo Stoccarda. Il Dusseldorf, dopo averlo visto in tv, avrà sicuramente più energia da spendere! Infine, non possiamo non citare l’Olanda. ...