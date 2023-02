“Sta facendo di tutto…” GF Vip | Antonella scoperta dagli altri concorrenti | “Assurdo”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo aver litigato con praticamente l’intero cast del GF Vip 7 lo scorso martedì, parlando del branco che la attaccherebbe costantemente,Fiordelisi intanto non ha mai smesso l’ormai loro tradizionale prendi e lascia con Edoardo Donnamaria. Adesso è riuscita a far sorgere una nuova polemica e Edoardo Tavassi e Giaele De Donà non ce la fanno più a sopportarla. In realtà moltivipponi sono di tale idea. Anche Micol Incorvaia e Nicole Murgia, in queste ultime ore, si sono dette stanche diFiordelisi, del suo comportamento spesso inutilmente battagliero. Secondo loro, Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Luca Onestini, persino per Edoardo Donnamaria. La gieffina punta solo alla Finale del GF Vip 7. La moglie di Bradford Beck, inoltre, in confessionale, ha confermato di averla sentita dire la cosa che tanto negava. ...