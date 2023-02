Ha chiuso in rialzo a 183,3 punti il differenzialeBtp italiani e Bund decennali tedeschi. In rialzo di 12,8 punti il rendimento annuo italiano al 4,018% contro gli 11,8 punti in più di quello tedesco al 2,185%. . 3 febbraio 2023Invariato lo, che si posiziona a +174 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,88%.i listini europei contrazione moderata per Francoforte , che soffre un calo ...

Spread tra Btp e Bund apre in calo a 193 punti Agenzia ANSA

Spread Btp-Bund chiude a 182, rendimento crolla al 3,89% - Ultima ... Agenzia ANSA

Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 183,3 punti La Sicilia

Mercati, spread, euro: outlook Assiom Forex Finanzaonline.com

BTP e Spread in festa dopo Fed e BCE: e ora I titoli chiave Trend-online.com

Ha chiuso in rialzo a 183,3 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi. In rialzo di 12,8 punti il rendimento annuo italiano al 4,018% contro gli 11,8 punti in più di quello ted ...Outlook spread: ecco cosa è emerso dagli operatori che hanno preso parte al sondaggio condotto da Assiom Forex in collaborazione..