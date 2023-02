... il Btp italiano a dieci anni sale di undici punti base tornando a quota 4%, con lonei confronti del Bund tedesco a 186 punti base contro i 184 dell'avvio. In Borsa a Milano bene Mps che ...... lotra Btp e Bund tedeschi ha aperto la seduta in leggero aumento a 184 puntI base contro i 182 della chiusura di ieri. In crescita al 3,93% ilsul prodotto del Tesoro. . 3 febbraio ...

Spread: tasso Btp torna al 4% dopo Pmi, Borse fiacche - Economia Agenzia ANSA

Mutui, come scegliere il miglior tasso MutuiOnline.it

Mutuo a tasso fisso o variabile 2023: quale conviene di più oggi Money.it

La Bce alza i tassi di 50 punti. Pronto un altro aumento di mezzo ... Milano Finanza

Le Borse di oggi, 2 febbraio. La Bce non cambia rotta, ma i mercati ... la Repubblica

con lo spread nei confronti del Bund tedesco a 186 punti base contro i 184 dell'avvio. In Borsa a Milano bene Mps che cresce del 4%, in aumento di mezzo punto Tim dopo una partenza più cauta, giù Cnh ...lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha aperto la seduta in leggero aumento a 184 puntI base contro i 182 della chiusura di ieri. In crescita al 3,93% il tasso sul prodotto del Tesoro. (ANSA).