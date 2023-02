Spostamento acquedotto dei laghi in comune di Endine Gaiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Uniacque Spa comunica che lunedì 6 febbraio 2023 avranno inizio i lavori di posa di un tratto dilungo circa 200 metri lungo la S.S. 42 del Tonale e della Mendola nel territorio deldi. Le opere in progetto consistono nella posa di una nuova tubazione in ghisa di diametro 700 mm facente parte dell’dei, principale tubazione adduttrice della Val Cavallina. L’importo dei lavori, che consistono complessivamente nella posa di circa 550 m di tubazioni, ammonta a € 1.700.000,00. MODIFICA VIABILITÀ Al fine di assicurare la corretta e sicura cantierizzazione dei lavori, ANAS ha provveduto ad emettere un’ordinanza di modifica della viabilità (N. 70/2023/MI del 03/02/2023) che prevede: – dal 06/02/2023 al 31/03/2023 lungo S.S. 42 del Tonale e della ...

