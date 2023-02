Sport in tv oggi venerdì 3 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tantoquest’. Si comincia dalle prime ore del mattino con il basket americano della NBA, grande spettacolo Oltreoceano per la palla a spicchi e le emozioni non mancheranno di certo. Lo stesso si può dire per il notevoledegliinvernali con la tappa di sci di fondo a Dobbiaco a tenere banco. Previste le sprint a tecnica libera uomini e donne e l’obiettivo di Federico Pellegrino sarà quello di lasciare il segno prima dell’appuntamento di casa prima dei Mondiali inPlanica, in Slovenia. Grande curiosità anche sulle prestazioni di Federica Sanfilippo, che dopo aver annunciato il suo ritiro dal biathlon in rottura aperta con lo staff tecnico, si sta dedicando a quest’altra specialità. Allargando i nostri orizzonti, ...