(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tantoquest’. Si comincia dalle prime ore del mattino con il basket americano della NBA, grande spettacolo Oltreoceano per la palla a spicchi e le emozioni non mancheranno di certo. Lo stesso si può dire per il notevoledegliinvernali con la tappa di sci di fondo a Dobbiaco a tenere banco. Previste le sprint a tecnica libera uomini e donne e l’obiettivo di Federico Pellegrino sarà quello di lasciare il segno prima dell’appuntamento di casa prima dei Mondiali inPlanica, in Slovenia. Grande curiosità anche sulle prestazioni di Federica Sanfilippo, che dopo aver annunciato il suo ritiro dal biathlon in rottura aperta con lo staff tecnico, si sta dedicando a quest’altra specialità. Allargando i nostri orizzonti, ...

Crediamo che qualsiasi boicottaggio sia un vicolo cieco nello sviluppo degli, che crea danni non soltanto, ma anche a lungo termine'. Parole che non aiuteranno certo il comitato olimpico ...Molto bene nell'atteggiamentoa differenza di quanto fatto con il Monza e questo ci deve far riflettere per il futuro". Far rivedere la gara di questa sera alla squadra per far capire Allegri ...

Sport in tv oggi (venerdì 3 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming OA Sport

Calendario Sport Invernali oggi: orari 3 febbraio, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport OA Sport

Shakira compie 46 anni: dal significato del suo nome al tradimento di Piqué, tutte le curiosità La Gazzetta dello Sport

Juve-Lazio 1-0, rivivi la diretta: Bremer decisivo, Sarri saluta la Coppa Italia Corriere dello Sport

Grande paura a Besseges in Francia: maxi-caduta, Ferron sospeso nel vuoto La Gazzetta dello Sport

Una storia di sacrificio e sudore nello sport, ma non solo di successo. L’autrice narra soprattutto la storia di tante sconfitte e fallimenti e di come la differenza sia il risultato di come si riesce ...Dopo quattro tappe tra le donne la più veloce è Rosanna Albertin (Corriferrara), che precede Elena Tuzza (Avis Taglio di Po) e Simonetta Siviero (Salcus), mentre tra gli uomini Daniele Berto ...