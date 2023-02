Spinnaker | cos’è e come funziona la vela per andature portanti

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Per, in italianoa pallone, fiocco a pallone e o semplicemente pallone, ci riferiamo ad unatriangolare ausiliaria che viene issata quando l’andatura della barca viene considerata portante, ovvero quando il vento colpisce la barca al giardinetto o di poppa e pertanto nelledi lasco e poppa. Questapossiamo trovarla anche al traverso e al lasco, nei casi di barche in cui non è possibile montare il gennaker. Si pensa che il primo a fare uso di unosia stato lo yacht Niobe di W. Gordon nel corso di una regata nel 1965. Si crede che il nome possa derivare da una storpiatura della parola Sphinks, ovvero il nome di un’imbarcazione che, sempre nel 1965, vinse una regata grazie a questa nuova. Altri invece pensano che il suo ...