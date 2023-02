Spezia-Napoli in tv | data | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

Domenica(12.30), Torino - Udinese (15), Fiorentina - Bologna (18) e il derby Inter - Milan (20.45). Lunedì Verona - Lazio (18.30), Monza - Sampdoria e Salernitana - Juventus (20.45). ......di Brindisi a dirigere la sfida valida per la 21ª giornata della Serie A 2022/23 contro il... TAGS arbitri samp serie aCONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Entella, prevendita ...

Trasferta vietata Anzi no Nei Distinti 500 tifosi ospiti LA NAZIONE

La Spezia tappa fondamentale per Spalletti. Domenica azzurri tentano altro allungo CalcioNapoli1926.it

Spezia - Napoli: sarà diretta dall'arbitro Di Bello Virgilio

Spezia-Napoli, napoletani in trasferta nei Distinti! CdM: "Zona cucinetto per separare i tifosi" CalcioNapoli24

Designati gli arbitri per il prossimo turno di serie A di Samp e Spezia. La designazione arbitrale per Monza ... sfida valida per la 21ª giornata della Serie A 2022/23 contro il Napoli in programma ...Che potrebbe perfino crescere domenica, dato che il Napoli gioca a La Spezia e la squadra di Inzaghi è impegnata nel derby col Milan. Un altro scatto che genererebbe ulteriori entusiasmi a Napoli, ...