Spalletti riceve il premio di allenatore del mese di gennaio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) IlCoach Of The Month (del) diè stato assegnato all’del Napoli Luciano. La consegna delavverrà nel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma sabato 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Ilè stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. In questa stagione è già la seconda volta cheviene nominatodel, era già ...