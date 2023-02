Spalletti miglior allenatore del mese di gennaio della Serie A | ecco quando verrà premiato

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Luciano il tecnico del Napoli Il premio Coach Of The Month diè stato assegnato all’del Napoli Luciano. La consegna del trofeo avnel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma sabato 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori. In base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 16ª alla 20ªA TIM 2022/2023. Seconda vittoria per il tecnico del Napoliche ha trionfato anche ad ...

