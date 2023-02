(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il premio Coach Of The Month di gennaio è stato assegnato all’delLuciano. La consegna del trofeo avverrà...

, anche lui inizialmente poco simpatico alla tifoseria che oggi invece gli farebbe una ...e meno costosa grazie al lavoro ed alle idee di chi a quasi 63 anni ha la voglia di un...La prima scelta era Lucianoe non fosse stato per le orgogliose scaramucce tra il toscano ...il Napoli primo in classifica sarà difficilmente raggiungibile Prima di esonerare l'...

Ferlaino: "Lo scudetto fu un bagno di sangue: un disastro per le casse del club. Spalletti L'allenatore più forte del ... CalcioNapoli24

Ufficiale: Spalletti vince il premio di Miglior allenatore del mese di gennaio! CalcioNapoli24

Spalletti da record, in Europa nessuno come lui in una speciale classifica | GRAFICO CalcioNapoli24

Spalletti allenatore del mese nonostante il primo ko del Napoli Calciomercato.com

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Luciano Spalletti è il miglior tecnico di gennaio. Il premio 'Coach Of The Month', assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno va ...Il premio Coach Of The Month di gennaio è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma sabato 12 febbra ...